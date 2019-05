Blogueira afirma ter sido dopada e estuprada durante festa famosa

Na noite da última segunda-feira (20), a blogueira Mariana Ferrer usou seu perfil no Instagram para fazer uma grave denuncia. Na rede social, ela contou que foi dopada e estuprada durante uma festa em dezembro do ano passado, em Florianópolis, Santa Catarina.

Nos Stories, Mariana publicou uma série de imagens com o relato de como tudo aconteceu e ressaltou: “Não irei me calar mais. Esse sigilo que está protegendo apenas o estuprador acaba agora”, desabafou. Na postagem, a blogueira explicou que estava em um “beach club considerado seguro”, e que o agressor só se aproximou dela depois de perceber que ela não estava mais lúcida.

Mariana ainda criticou como as investigações estão sendo conduzidas. "Nunca imaginei que passaria por isso na minha vida. Tenho pesadelos horríveis que me fazem dormir só depois do dia clarear, sentia dores fortes pra urinar, dores no corpo, entre as coxas. Em contrapartida, vejo a polícia civil empenhada em proteger apenas o criminoso e o local do crime por se tratar de pessoas de 'poder e dinheiro'. Aonde está o apoio devido à vítima e sua família, que são devastadas por tamanha crueldade?".

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Criança é estuprada por jovem de 18 anos na Redenção, em Manaus