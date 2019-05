Vazam imagens de traficante ostentando com mulher em presídio

Divulgação

Em um presídio de segurança máxima, um traficante identificado como Luciano da Silva Teixeira, de 36 anos, conhecido como "Sardinha", compartilhou imagens durante um momento íntimo regado a muita comida e bebida alcoólica ao lado de uma mulher. Tudo, conforme apurou a reportagem do G1 do Rio de Janeiro, registrado por um telefone celular com acesso ao wi-fi da própria unidade prisional, a Penitenciária Vicente Piragibe, após o ocorrido o preso foi transferido na última quinta-feira (16), para o Bangu 1.



Durante revista na cela de “Sardinha”, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) encontrou R$26,8 mil. Além disso, foram apreendidos 31 aparelhos celulares, roteadores, 99 trouxinhas de erva seca, 1.050 balinhas de haxixe, 332 papelotes de pó branco, com características de cocaína. A Seap informou, ainda, que a corregedoria irá apurar a ocorrência.

Divulgação

O traficante explicou em depoimento que as latas de cerveja foram achadas no lixo da unidade prisional. Questionado sobre as fotos vazadas, Luciano informou que elas foram tiradas por meio de um aparelho celular emprestado de outro detento.

Luciano é condenado por tráfico de drogas e já cumpriu quatro anos e oito meses, de 15 anos e 4 meses que foi sentenciado. Uma sindicância pela corregedoria foi instaurada para apurar os fatos.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Integrante do Comando Vermelho é assassinado dentro de presídio