Adolescente diz que foi amarrada pelo tio e depois estuprada

Juiz de Fora - Nessa sexta-feira (24), homem de 30 anos, suspeito de estuprar a sobrinha, de 15 anos, foi preso em Juiz de Fora (MG). Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), a vítima foi estuprada enquanto arrumava a casa. As informações foram obtidas pelo Portal G1 Zona da Mata.

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência pela vítima, o tio a agarrou e amarrou os braços com um cadarço. Após isso, abaixou as roupas e praticou o delito. Antes de fugir, a vítima ainda foi ameaçada pelo tio caso contasse para os pais sobre o que aconteceu.

Segundo o pai da adolescente, um homem de 60 anos, a filha já havia reclamado de assédios feitos pelo tio. Ele disse à polícia que ao chegar em casa encontrou a vítima de mãos amarradas.

A adolescente foi conduzida para um hospital, onde foi submetida a exames. Após busca pela polícia, o suspeito foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão.

