Comerciante morre após ser esfaqueado 10 vezes pelo próprio filho

O suspeito foi preso ainda nas proximidades. A vítima acabou morrendo na unidade de saúde | Foto: Divulgação

Porto Velho (RO) - O comerciante Antônio Gilberto Vieira dos Santos, de 49 anos, morreu, na tarde dessa quinta-feira (27), após ser esfaqueado dez vezes pelo filho Thiago Vieira dos Santos. O crime aconteceu na lanchonete da vítima, que fica localizada na rua Órion, bairro Ulisses Guimarães, região Leste de Porto Velho (RO).

As informações apontam que o filho estaria usando drogas há pelo menos dois dias antes do ocorrido. Com isso, ele teria discutido com o pai por causa de dinheiro para consumir mais drogas.

Durante a discussão, o suspeito armado com uma faca atacou o pai com golpes em diferentes partes do corpo. Antes de fugir, ele ainda incendiou o local. A vítima ainda estava dentro da lanchonete agonizando.

Vizinhos socorreram o comerciante e o levaram para a policlínica do bairro. As chamas também foram apagadas pelos moradores. O autor do crime foi preso ainda nas proximidades da lanchonete. Horas depois, a vítima morreu na unidade de saúde.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Equipes de resgate atuam em acidente entre viatura e carreta em Manaus