Vídeo: Jovem fala de agressão do youtuber Gabriel Monteiro, PM do MBL

O jovem e ativista da Marcha das Favelas Felipe, que tomou um soco do policial militar do MBL, o Youtuber Gabriel Monteiro, enquanto acontecia o enterro de Agatha, relata o episódio e diz que não foi ele quem começou a briga, como alega o agressor.

O episódio aconteceu, no último fim de semana, domingo (22), durante o enterro de Agatha Félix, de 8 anos, que morreu após ter sido atingida por um tiro nas costas durante operação policial no Complexo do Alemão.

Felipe conta que a tensão começou quando ele questionou Gabriel sobre seus posicionamentos em relação aos problemas da favela e os números citados por Gabriel de apreensão de fuzis no Estado do Rio de Janeiro.

Confira as versões: