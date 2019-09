Três mulheres são assassinadas dentro de casa

A Polícia Civil investiga o assassinato de três jovens dentro de casa em Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, na noite de quinta-feira (25). As causas do crime ainda são desconhecidas.

As vítimas são duas mulheres, uma de 20 e outra de 19 anos, e uma adolescente de 15 anos de idade. Segundo policiais, Andressa Soares Lima Domingos, de 20 anos, Ingrid Rocha de Souza, de 19 anos, e Stefani Rocha Moraes, de 15 anos de idade, foram mortas a tiros.

O caso, que ocorreu no bairro Centenário, está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).