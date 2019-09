Vídeo! Estudante fotografa assassino antes de ser morta a facadas

Uma jovem de 19 anos desapareceu depois de receber ajuda para trocar o pneu do carro. A universitária Mariana Bazza deixou a academia nessa terça-feira (24), foi abordada por um homem na rua, em Bariri, São Paulo



Rodrigo Pereira Alves de 33 anos, foi detido em Itápolis, município localizado no interior de São Paulo, suspeito de assassinar a jovem Mariana Forti Bazza, estudante. Após ser detido, segundo a Polícia, Rodrigo confessou ser o autor do crime e afirmou ter matado a jovem a golpes de faca



Segundo informações passadas pelo delegado responsável pelo caso, Rodriguinho, como é conhecido o suspeito, foi detido escondido atrás de restos de uma construção e se manteve calado durante a detenção e também durante sua transferência para o município de Bariri, onde teria ocorrido o assassinato.

Mariana Forti Bazza deixou a academia que frequentava junto com uma amiga. Após deixar o local, a amiga de Mariana disse ter seguido diretamente com sua motocicleta para o trabalho. Já Mariana, de acordo com imagens de câmeras de segurança, seguiu diretamente para o seu carro. Chegando lá a jovem se deparou com um dos pneus do veículo murcho.

Neste momento, as imagens mostram a aproximação de um rapaz que, após oferecer ajuda para a jovem, guiou o automóvel para uma chácara, localizada em frente à academia que Mariana frequentava.

Uma hora depois, o carro da jovem saiu da chácara. Pelas imagens da câmera de segurança não foi possível identificar quem estaria conduzindo o veículo. No entanto, é possível ver nas imagens uma pessoa saindo pela porta do condutor, retornando logo em seguida e arrancando com o veículo.

Enquanto o homem apenas demonstrava boas intenções em ajudá-la com o pneu, Mariana chegou a fotografá-lo e enviar a imagem para seu namorado, Jéferson Viana, tenente da Marinha, em uma breve conversa por uma rede social. Neste momento, Jéferson estava na cidade de Santos, litoral de São Paulo.

Pai e namorado chocados

Jéferson e Aírton Fernando Bazza, pai de Mariana, acompanharam a detenção do suspeito e, inclusive, tiveram que ser contidos para que não agredissem o assassino.

Suspeito é ex-presidiário

Rodrigo Pereira Alves, mais conhecido como Rodriguinho, passou 12 de seus 33 anos no complexo prisional. Ele tem passagem por furto, extorsão, tentativa de latrocínio, estupro, entre outros.

No carro da jovem não foi encontrado nenhum vestígio de sangue, porém, há marcas de que naquele local ocorreu uma luta. Além disso, cabelos, possivelmente de Mariana, foram recolhidos por policiais de dentro do veículo.

Veja o vídeo: