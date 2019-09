Blogueira é internada após ser agredida em restaurante

A influenciadora digital Helô Gomes, de 34 anos, foi vítima de agressão física e verbal em 14 de setembro ao frequentar um restaurante no bairro Itaim Bibi, em São Paulo. A blogueira recebeu um soco na cabeça de um desconhecido e precisou ser internada.

De acordo com relato nas redes sociais de Juliana Ali, amiga de Helô que esteve no momento da agressão, a situação teria ocorrido assim que a influencer pisou no estabelecimento, chamado Ummi Sushi.

Segundo ela, quando Helô “entrou no restaurante, um homem fez sinal, chamando ela até a mesa na qual ele estava sentado com outras pessoas. Ela nunca tinha visto esse homem. Ao se aproximar, o desconhecido disse: ‘Garçonete, quero um drink assim e assado, bem caprichado, hein?”.

A blogueira teria informado que não trabalhava no local e acompanhou os amigos até sua mesa. Contudo, após se sentar, ela foi surpreendida pela visita do rapaz, cujo nome seria Otto Vilela. “Ele começou a passar a mão nas costas dela e dizer: ‘Você achou ruim que te confundi com a garçonete? Por quê? Você acha que toda garçonete é puta? Você é puta?'”, relatou Juliana.

Helô teria pedido para ele se afastar e ameaçou jogar bebida no rosto dele. Revoltado, Otto teria desferido um soco na cabeça dela. “Ela caiu para o lado [e, ao se levantar], perguntou ao rapaz sentado ao lado: ‘Como é o nome desse homem?’. A resposta? ‘Não vou entregar meu amigo’. Ninguém segurou Otto”, disse Juliana.

O homem deu um soco no rosto da blogueira | Foto: Divulgação

Segundo ela, o rapaz foi embora e a amiga pediu a um dos donos do restaurante imagens de câmera de segurança. “Ele mostrou. Tudo filmado, em detalhes”. Porém, no dia seguinte, o empresário se negaria a disponibilidade do vídeo.

Antes disso, as amigas foram à 2ª Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher, na Vila Clementino, onde prestaram queixa. Ao ligarem para o empresário, a surpresa. “Por telefone, ele me disse que não ficaria com a consciência tranquila se Otto cometer uma loucura depois [da divulgação das imagens]”, relatou Juliana.

O proprietário teria informado, ainda, que Otto tem um processo de agressão aberto contra ele. Além disso, disse que o rapaz luta boxe. Após o episódio de violência contra a mulher, Helô precisou ser internada.

“Ele deu um soco tão forte na cabeça da minha amiga que ela teve que fazer uma tomografia e ficar internada. Segue em observação sob cuidados médicos, ainda tem risco de hemorragia interna e recebeu o diagnóstico de estresse pós traumático”, contou a amiga.

A blogueira usou as redes sociais para fazer um desabafo | Foto: Divulgação

Restaurante

Em nota enviada ao Metrópoles, o restaurante Ummi Finest Sushi declarou que “lamenta o ocorrido entre os clientes, repudia todo e qualquer tipo de violência e ressalta que está colaborando com as investigações do caso”.

Aniversário

Na terça-feira (24), a blogueira usou as redes sociais para fazer um desabafo em referência ao seu aniversário, celebrado no dia. “Este é o pior aniversário da minha vida. Mas, pensando pelo lado positivo, daqui pra frente só pode melhorar, né?!”, disse.

“Obrigada por cada palavra, vocês não imaginam como elas abraçam meu coração. Tô na luta aqui pra sair dessa com a força de meus amigos verdadeiros. Imploro que continuem orando por mim e prometo pra vocês que não descansarei enquanto não transformar toda dor que estou sentindo em poesia e justiça”, concluiu a influencer.

Com informações da revista digital Glamour.