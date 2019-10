Menina desaparece em festa de escola e é encontrada morta

Durante uma festa no Centro Educacional Unificado (CEU) Perus, na Zona Norte de São Paulo , no último domingo, (29), uma criança de noves anos desapareceu. Poucas horas depois, Raíssa Eloá Caparelli Dadona foi encontrada morta, a dois quilômetros de distância, no Parque Anhanguera.



Um jovem de 12 anos descobriu o corpo, que estava amarrado pelo pescoço a uma árvore, em um espaço restrito a funcionários do parque. O rosto da menina estava coberto de sangue e ela possuía uma lesão no ombro, de acordo com o boletim de ocorrência.

Dessa forma, por enquanto, não é considerada a hipótese de ter ocorrido enforcamento. Testemunhas e imagens estão sendo procuradas para auxiliar na busca do autor do crime, afirma a Secretaria de Segurança Pública.

O caso está sendo investigado pela 5ª Delegacia de Polícia de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil.

A menina estava realizando tratamento de autismo a um ano. Joice de Souza, assistente social que atendia Raíssa no Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência, afirma que ela era tímida.

Com o progresso do tratamento, Joice afirma que ela começou a se tornar mais falante. No entanto, sua família diz que ela não confiava em adultos desconhecidos.

Vânia, mãe da menina, contou à polícia que levou Raíssa e o irmão mais novo dela para a festa o CEU por volta das 12h. O local estava cheio de crianças. Ela deixou a menina brincando em um pula-pula para buscar pipoca para o filho. Quando voltou, ela não estava mais lá.

A gestora da unidade pediu auxilio na busca para as pessoas que estavam no local. Às 14h o jovem encontrou a menina morta.

O corpo foi enterrado e o parque continua aberto. Segundo a Prefeitura de São Paulo, administradora do CEU e do Parque Anhanguera, todas as medidas necessárias foram tomadas.