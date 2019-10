Bebê de 9 meses morre após receber injeção em hospital

Uma bebê de 9 meses morreu depois de receber uma injeção durante atendimento no Hospital Guarujá, em Guarujá, litoral sul de São Paulo . O caso aconteceu no último domingo (29), mas ainda é investigado. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal, que promete um laudo final em no máximo trinta dias.

A bebê chegou ao hospital na quarta-feira passada (25) depois de sofrer com ânsia de vômito e ficou internada para observação. No domingo, a menina recebeu uma nova medicação através de injeção e imediatamente ficou com a pele roxa, vindo a óbito minutos depois.

Em nota, o hospital explica que foi a primeira vez um óbito infantil foi registrado no local e que a motivo da morte foi parada cardiorrespiratória súbita. A entidade encaminhou o corpo ao IML e aguarda o laudo para tomar novas providências.

O caso ainda é apurado pela Polícia Civil do Guarujá e um inquérito foi aberto para apurar se houve erro médico na conduta com a bebê.