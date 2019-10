Plateia entra em pânico e abandona sessão de 'Coringa' em shopping

"Coringa” mal estreou e está causando problemas em sessões pelo Brasil. Em Recife, uma pré-estreia no Plaza Shopping na última quarta-feira (2), foi marcada por pânico, com algumas pessoas deixando o cinema antes do fim do filme. De acordo com o jornalista Antônio Lira, um homem que bebeu durante toda a sessão importunava os outros espectadores, e chegou a ser abordado por seguranças.



Lira conta que o conteúdo de “ Coringa ”, somado ao que já foi falado sobre tiroteios em cinemas, deixou os presentes em uma espécie de “histeria coletiva”. Segundo ele o homem falava alto e gesticulava, provocando as pessoas, o que acabou gerando medo. Ele relata que as pessoas próximas a esse homem o viram com uma garrafa de uísque, e durante a sessão uma espécie de “telefone sem fio” começou a circular, avisando as pessoas da presença de um “cara estranho”.

Ainda segundo o jornalista, o segurança que o abordou se manteve ao seu lado até o fim do filme, enquanto as pessoas deixavam a sala de cinema assustadas: “estavam todos assustados. Ninguém sabia exatamente o que aconteceu, o que ele tinha dito”, explica Antônio.

A estudante Manoela Falcão foi uma das pessoas que entrou em pânico e deixou a sessão: “No final do filme muita gente começou a sair, algumas correndo. E as pessoas começaram a falar que o cara estava armado, ameaçando atirar, aí eu saí também, todo mundo saiu”, explicou. De acordo com ela, muitas pessoas saíram correndo, e poucos ficaram até o final.

Em nota oficial, a administração do Plaza Shopping confirma que registrou uma ocorrência de “um espectador exaltado durante a sessão de estreia do filme ‘Coringa’”. O texto afirma que ele estava imitando os trejeitos do personagem principal, mas nega que ele estivesse armado. “O rapaz foi abordado, revistado e orientado a permanecer em silêncio, pois seu comportamento estava incomodando os demais espectadores presentes na sala”.