Bolsonaro visita garotinho internado em hospital da AACD

O presidente Jair Bolsonaro deixou a cidade de Aparecida, nesse sábado (12), e seguiu para São Paulo, para visitar um garotinho que está internado em um hospital da Associação de Apoio a Criança Deficiente (AACD). Cassiano Lyra, de 10 anos, que sofre de escoliose neuromuscular e passou por uma cirurgia em janeiro deste ano, é fã do presidente da República.

Cassiano voltou ao hospital para trocar hastes que foram colocadas na coluna dele, e passou o Dia das Crianças internado. O menino é fã do presidente e pediu uma visita dele como presente para a data.

A mãe de Cassiano, então, enviou uma mensagem com o pedido do menino para as redes sociais de Bolsonaro.

O menino também comentou com um coleguinha de quarto sobre o sonho de conhecer o presidente, e o colega duvidou. Cassiano respondeu que sonhar é a única coisa que podemos fazer de graça, e o sonho do menino se realizou.

Jair Bolsonaro estava em Aparecida, celebrando o dia da padroeira do país, e seguiu direto para São Paulo para visitar Cassiano.