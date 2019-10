Motorista derruba muro do Detran ao fazer baliza em prova

Durante teste de baliza para tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), um motorista de Curitiba perdeu o controle do carro da autoescola e derrubou o muro do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), nesta quarta-feira.

A unidade do Detran havia passado por reforma pouco tempo antes e o muro tinha sido levantado há apenas uma semana. Alguns detalhes na estrutura foram finalizados na terça, um dia antes do acidente.

Apesar disso, o Detran informa que não houve feridos. O funcionário que aplicava o teste estava atrás do carro e conseguiu escapar por pouco.