Menina morre ao despencar do 18º andar de prédio em construção

Brenda Silva de 8 anos, morreu ao despencar do 18º andar de um prédio em construção neste domingo, no Centro de Balneário Piçarras, litoral norte de Santa Catarina . Segundo a prefeitura do município, a menina chegou a ser socorrida para um pronto socorro da região, mas acabou não resistindo aos ferimentos.



De acordo com a polícia, o pai de Brenda trabalha nas obras do prédio e levou a família para conhecer as instalações. A menina estava correndo pelo local, se desequilibrou e caiu.

O corpo de Brenda foi enterrado na manhã desta segunda-feira no Cemitério Municipal da cidade de Balneário Piçarras.