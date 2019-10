Corpo de bebê que desapareceu em hospital foi incinerado por engano

O corpo do recém-nascido Rogério Cardoso de Almeida Filho, que estava desaparecido, foi incinerado por engano. O caso aconteceu na Maternidade Marlene Teixeira , em Aparecida de Goiânia, em Goiás. Segundo a família do bebê, ele nasceu no sétimo mês de gestação, na tarde de quinta-feira, e viveu por cerca de 12 horas. Consta na certidão de óbito que ele morreu por problemas respiratórios. As informações são do G1.Entretanto, após a morte o corpo desapareceu.

A Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida de Goiânia informou então que a empresa responsável pelo recolhimento dos resíduos biológicos cometeu um equívoco e levou o corpo do recém-nascido para incineração, o que é procedimento de praxe no caso dos resíduos biológicos.“Já estou sofrendo muito porque perdi meu bebê no hospital, e agora não tem nem corpo, não posso enterrar meu filho”, disse ao G1 a mãe de Rogério.

A Secretaria de Saúde informou ainda que serão aplicadas todas as sanções cabíveis junto aos responsáveis e finaliza dizendo que “a Secretaria lamenta profundamente o ocorrido, se solidariza com os familiares e informa que prestará toda assistência e reparos que estiverem ao alcance da gestão municipal.A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).