Veja como terminou a história da mulher que ficou presa em garagem

O vídeo de uma mulher sendo "engolida" pelo portão de uma garagem viralizou nas redes sociais neste final de semana, em Goiânia. Nas imagens, a senhora aparece distraída andando pela calçada quando o portão fecha e ela é trancada dentro da casa de desconhecidos. O caso aconteceu no início desse mês.



Com a grande repercussão do vídeo, uma jovem identificada como Thaís Oliveira disse ser filha da mulher e explicou no Twitter como foi o desfecho dessa história.

"Ela ficou quase 1h (dentro da garagem). Subiu numa pia, tinha uma mulher varrendo a calçada e ela ligou pros meus familiares. Por fim, conseguiram contatar os donos da casa."

Thaís contou ainda que tinham dois cachorros da raça pitbull presos na casa. "Quando os donos chegaram, disseram que eles adoram pular o cercado, mamãe passa bem".

Depois do sucesso do vídeo nas redes sociais, Thaís disse que a mãe também está dando risada da situação.

"Ela ficou muito assustada no dia, porque não tinha ninguém em casa, mas depois ela ficou calma. Hoje riu demais dessa história", escreveu a jovem no Twitter.

Veja o vídeo: