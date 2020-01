Vídeo: Ciclistas salvam cachorro de ataque de sucuri de 4 metros

Os três tentam desvencilhar o corpo do animal, que já estava sendo enrolado | Foto: Divulgação





Três ciclistas salvaram um cachorro do ataque de uma sucuri em Jaborandi, São Paulo. O animal foi surpreendido pela cobra enquanto tomava água em uma lagoa da região.

O flagrante do ataque e do resgate foi feito pelos três ciclistas responsáveis pelo salvamento do cachorro mais conhecido como Negão. Nas imagens, os três tentam desvencilhar o corpo do animal, que já estava sendo enrolado e sufocado pelo corpo de mais de 4 metros da sucuri.

Foram necessários mais de vinte minutos de trabalho em equipe para libertar o cachorro, que, apesar do susto, passa bem. Os ciclistas devolveram a sucuri à natureza após libertar o cão.

Veja a reportagem: