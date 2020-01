Nasceu de novo: mulher é atingida por sofá e sobrevive

Edita Butkeviciute foi atingida por um sofá arremessado de um prédio | Foto: Divulgação





Se tem alguém que pode dizer com convicção que nasceu de novo, essa pessoa é Edita Butkeviciute. Ela estaria no anonimato até hoje não fosse pelo fato de ter sido atingida por um sofá e sobrevivido. Essa história pra lá de inusitada aconteceu em Aberdeen, na Escócia, no último dia 7, mas só ganhou o mundo agora, quando a notícia de que Edita sobreviveu, apesar das diversas lesões na coluna, pernas e pulmões.

Segundo informações da polícia, dois homens arremessaram a mobília pela sacada de um prédio e atingiram a vítima em cheio. No momento do susto, ela estava na calçada falando com o namorado, quando sentiu o golpe e desacordou. Edita foi levada ao hospital e passou por cirurgia. De acordo com a BBC, os dois tresloucados vão ser responsabilizados pela polícia.

"Quando acordei vi um sofá à minha frente, uma peça de três lugares, em pele. Não percebi que tinha caído em cima de mim", explicou Edita à BBC.