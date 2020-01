Brincadeira entre amigos termina com homem morto a facadas

Rodrigo da Silva Brito, 35 anos, foi morto a golpes de faca por um homem identificado apenas como Manola, no bairro Ezequiel Ramim, em Mato Grosso. O crime aconteceu no quintal da casa do acusado na manhã de terça-feira (17).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) compareceu ao local para prestar primeiros socorros, mas quando os paramédicos chegaram apenas constataram a morte da vítima.

De acordo com a perícia, o homem foi atingido por sete facadas na região do tórax e abdômen. Próximo a Rodrigo foi encontrada uma garrafa de pinga e um maço de cigarros.

Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame de necropsia. Uma testemunha contou à polícia que também sofreu tentativa de homicídio. Ele disse que estava com Rodrigo na casa do acusado, quando começaram a ‘brincar’ com Manola, que não gostou, pegou uma faca e tentou atingir os ‘amigos’.

O assassino conseguiu atingir Rodrigo, que conseguiu correr, mas não resistiu aos ferimentos e caiu no quintal da residência. Já a testemunha conseguiu atingir Manola com pauladas para se defender dos golpes de faca.

Uma guarnição da Polícia Militar (PM) atendeu a ocorrência, isolou a área e acionou a Polícia Civil, enquanto outra equipe fez rondas pela região em buscas do criminoso. Ele não foi encontrado até a publicação desta reportagem. A arma usada no crime também não foi localizada. A ocorrência foi registrada como homicídio doloso, quando há intenção de matar.