Criança pede socorro à polícia ao ver a mãe ser agredida pelo pai

Um menino de 11 anos ligou para o Centro Integrado de Ocorrências e Segurança Pública (Ciosp) pedindo socorro ao ver a mãe, uma mulher de 32 anos, sendo agredida pelo pai dentro de casa na madrugada do último sábado (14), em Cuiabá, no Mato Grosso.



De acordo com a Polícia Militar, no momento da ligação, a criança estava com outros dois irmãos e chorava pedindo ajuda. A atendente do Ciosp perguntou ao menino se era um trote e ele nega. “Meu pai está agredindo minha mãe. Não estou passando trote, por favor, me ajuda”, disse.

Ao chegar na casa, os policiais encontraram a mãe deitada na cama com vários ferimentos. Ela tinha uma ferimento na região do abdômen e a mão direita sangrava. O suspeito, um homem de 38 anos, foi encontrado ao lado da cama observando a vítima. A faca estava jogada no chão. A polícia não informou se ele confessou ou negou o crime.



Já as crianças, segundo a polícia, estavam escondidas atrás de um sofá da casa. Elas foram entregues para a avó.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima para o Hospital Municipal de Cuiabá (HMC). Ela foi encaminhada ao centro cirúrgico. O atual estado de saúde da mulher não foi divulgado.

O homem foi preso em flagrante suspeito de homicídio doloso tentado. Ele passou por audiência de custódia e teve a prisão convertida em preventiva. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM).