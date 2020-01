Curado de câncer em tratamento inédito, homem morre ao cair em casa

Vamberto de Castro chegou a ser desenganado pelos médicos | Foto: Divulgação

Um homem, que se curou de câncer terminal, morreu em decorrência de traumatismo craniano após sofrer um possível acidente doméstico, em Belo Horizonte , segundo informações extraoficiais.

O funcionário público aposentado Vamberto Luiz de Castro, 64 anos, se livrou de linfoma grave, por meio de tratamento com terapia celular, ainda novidade na América Latina.

Segundo a Polícia Civil, o corpo do aposentado chegou ao Instituto Médico-Legal (IML) no dia 11 de dezembro e foi liberado no mesmo dia.

Vamberto foi o primeiro paciente na América Latina a experimentar o tratamento CAR T-Cell que já promove a cura nos Estados Unidos e Europa. Na luta contra o câncer no sistema linfático desde 2017, ele chegou a ficar desenganado pelos médicos, que deram a ele menos de um ano de vida. O seu organismo não respondia aos tratamentos de quimioterapia e radioterapia tradicionais usados no combate à doença. O câncer já havia se espalhado pelos ossos.

Ele procurou o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, em São Paulo, para um tratamento experimental com cientistas da Universidade de São Paulo (USP). A terapia aconteceu entre setembro e outubro deste ano, e utilizou as células T, que pertenciam ao sistema imunológico dele. As células foram colhidas e modificadas geneticamente, para depois serem injetadas no corpo e atuarem contra as células doentes. Em outubro, teve alta porque a maior parte dos tumores desapareceram, e foi considerado curado pelos médicos.