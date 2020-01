Homem morre testando arma que tinha acabado de comprar

Um homem de 31 anos morreu na cidade de Esperantina, no interior do Piauí, após testar uma arma recém-comprada por ele na quinta-feira (19). Renato Lima de Sousa estava acompanhado de um adolescente de 14 anos no momento do incidente. Segundo a polícia, o corpo de Renato foi descoberto depois que o adolescente , que não teve a identidade revelada, foi socorrido.

Ele contou aos policiais que o adulto estava manuseando um revólver calibre 32 quando disparou acidentalmente nas costas dele. Desesperado por ter achado que o amigo morreu, Renato teria tirado a própria vida. O corpo do homem foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e o motivo da compra da arma não foi esclarecido pelo adolescente. O caso é investigado pela Delegacia de Esperantina.