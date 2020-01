Maradona diz que sumiu por três dias após ser sequestrado por E.T

Diego Maradona , em uma entrevista para o canal argentino "Tyc Sports", afirmou que já foi sequestrado por um E.T e acabou desaparecendo por três dias. O ídolo da Argentina também disse que perdeu a virgindade aos 13 anos, em um porão, com uma mulher mais velha.

Maradona foi questionado se acreditava em E.T e contou a história. "Por que inventar coisas? Uma vez, depois de beber demais, fiquei ausente por três dias. Cheguei em casa e disse que os E.Ts haviam me levado. Eu disse 'Eles me levaram, não posso falar sobre isso'", afirmou

Na conversa, o argentino também foi questionado sobre como perdeu a virgindade: "Aos 13 anos, em um porão, com uma senhora mais velha", afirmou. "Ela estava lendo um jornal". Sempre polêmico, Maradona se aposentou em 1997, e afirmou que já jogou diversas versas vezes sem ter dormido na noite anterior.