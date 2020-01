Vídeo: homem salva criança de ataque de cachorro feroz

| Autor:

Um ato heroico impediu que uma tragédia acontecesse na última quinta-feira (19), no Parque Anchieta, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Patrick do Céu, de 20 anos, impediu o ataque de um pitbull a uma criança de quatro. O vídeo do momento para lá de desesperador viralizou nas redes sociais , com mais de 1 milhão de visualizações na página "Anchieta Agora RJ", onde foi postado pela primeira vez.



Nas imagens, é possível ver o momento em que o cachorro tenta agarrar o pequeno João Pedro, que estava companhado da babá, na Rua Gitirana. A todo o momento, Patrick tenta afastar o animal do menino. Ele consegue colocar a criança em cima de um carro estacionado no local.

O próprio Patrick também teve que se abrigar em cima do veículo para que não fosse atacado. O jovem de 20 anos está sendo de herói na Internet, mas ele disse que fez o ato pensando na filha.

"Tive que agir. Foi automático. Não conhecia o menino, mas era como se fosse a minha filhinha ali. A Lara tem dois anos e o mesmo tamanho dele. Não podia deixar aquilo acontecer. Fui pra cima dele e tentei afastar ele da criança de qualquer jeito. Quando tirei ele já estava mordendo o pescoço do garoto", Patrick relembra.

O morador do Parque Anchieta teve que dar muitos chutes no animal para se desvencilhar dele. Ele comemora ter visto o carro a poucos metros deles.

"Foi um alívio quando consegui soltar o menino, mas ainda precisava encontrar um lugar seguro pra deixar ele. O carro foi o primeiro lugar alto que vi na frente", conta.

Babá criticada

No vídeo que viralizou, a babá de João Pedro aparece se afastando da criança, quando Patrick intervém. Ela está sendo criticada, como se estivesse abandonado o menino, mas o morador do Parque Anchieta revela oq que aconteceu naquela hora.

"Tem muita gente falando mal dela, dizendo que ela agiu errado. Pelo contrário, ela só fez o que eu pedi, que foi se afastar depois que eu já tinha pego a criança no colo. Tem uma hora no vídeo que dá até pra perceber quando eu olho pra ela e peço pra ela se afastar e gritei: 'corre, tia'", esclarece.

Celular quebrado

O ato heroico de Patrick, que está desempregado há cerca de cinco meses, lhe custou o celular. Ele conta que o aparelho estava em sua cintura e quando abaixou para impedir o ataque do cachorro, ele caiu e quebrou a tela. Mas nada que o deixou irritado. "Era o certo a se fazer", resume.

Para minimizar o prejuízo que o morador do Parque Anchieta teve, uma vaquinha virtual está sendo feita para arrecadar R$ 2,5 mil para que Patrick possa comprar um novo celular.

"Fiquei sabendo sobre a vaquinha hoje, não estava esperando nenhuma ajuda por isso", conta o jovem de 20 anos.