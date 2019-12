Influenciador leva bronca do Detran por filmar vídeo enquanto dirige

O influenciador Wallace Neguere pisou na bola com o Detran . Resultado: levou bronca pública do órgão fiscalizador. Primeiro ele deu um tapa na mão de sua mulher para arrancar o celular dela. Depois, largou o volante e resolveu virar a cabeça para trás, deixando a mulher, que estava no banco carona, apavorada e tentando guiar o carro diante daquele destempero.



"Usar o celular enquanto dirige é infração gravíssima e põe em risco a sua vida e a de outras pessoas que estão no trânsito. Além disso, soltar a direção também é infração. Vamos dar o exemplo aos seguidores que te acompanham e rever essas atitudes?", pediu o Detran ao influenciador.

Veja o vídeo: