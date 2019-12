Feriado de Natal deve ter chuvas em boa parte do país

A expectativa é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas em boa parte do País | Foto: Arquivo EM TEMPO





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas nas capitais brasileiras neste feriado de Natal (25). Há previsão de chuva para grande parte da Região Norte, norte de Mato Grosso, sul de Minas Gerais e Rio de Janeiro. Também deve chover no leste de São Paulo, na parte central de Mato Grosso do Sul e no sul de Goiás.

Segundo o meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, são esperadas pancadas de chuvas mais intensas em Brasília e no Rio de Janeiro, hoje e amanhã.

Norte

De acordo com o Inmet, o tempo deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas em toda a região, exceto em Roraima onde o tempo fica nublado a parcialmente nublado.

Nordeste

A expectativa é de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas no Maranhão, norte e sudoeste do Piauí. Nublado com chuva na faixa norte do Ceará e possibilidade de chuva isolada no oeste, sul, sudoeste da Bahia, leste de Pernambuco. Nas demais áreas, o tempo deve permanecer parcialmente nublado.

Centro-Oeste

Tempo nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte da região, exceto no Mato Grosso do Sul onde o céu fica parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Sul

Com previsões de tempo nublado a parcialmente nublado no norte, centro, sul e leste do Paraná, faixa centro-leste de Santa Catarina. Nas demais áreas da região, a previsão é de tempo parcialmente nublado a claro. Tempo permanece firme durante todo o feriado.

Sudeste

Encoberto a nublado com pancadas de chuva em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva no oeste, norte, nordeste, Serra da Mantiqueira, Vale do Paraíba e litoral norte de São Paulo e, com possibilidade de chuvas isoladas no Espírito Santo. Demais áreas da região, parcialmente nublado.