PRF retoma o uso de radares móveis e portáteis em rodovias do país

A Polícia Rodoviária Federal retomou nesta segunda-feira (23), o uso de radares móveis e portáteis em todo o Brasil. A determinação é da Justiça, e mais de 5 mil quilômetros de estradas voltarão a ser fiscalizadas.

O uso dos radares móveis foi suspenso, em agosto, por decisão do presidente Jair Bolsonaro , que afirmou que o principal objetivo da fiscalização é arrecadar dinheiro com as multas, sem caráter educativo. Segundo o Ministério Público Federal, essa suspensão não teve embasamento técnico, e a Justiça determinou o retorno dos radares.

Entre 15 de agosto de 30 de novembro, período sem a fiscalização, os acidentes nas rodovias federais aumentaram 6,8%. Com a decisão, a Polícia Rodoviária Federal voltará a usar todos os tipos de radares móveis. São eles: portáteis, manualmente direcionados para os veículos. Estáticos, instalados em veículos parados ou sobre suporte e, por fim, móveis, operados em veículos em movimento.

A volta dos radares divide opiniões. Motoristas, como Diego Galindo, acreditam que é "mais seguro se preocupar com tampar os buracos das BRs, que provocam mais acidentes, do que com a velocidade dos carros".

