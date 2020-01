Mulher grita com religiosa que pregava em metrô: 'Quero ouvir Beatles'

Uma briga aconteceu entre duas passageiras do metrô , no Recife, em Pernambuco. Uma das mulheres estava realizando uma pregação religiosa, enquanto outra seguia viagem com fones de ouvido. A religiosa foi xingada com gritos pela mulher que alegava "querer escutar Beatles" e "Rolling Stones". A cena foi compartilhada no Instagram e quase 75 mil pessoas curtiram.

A religiosa transitava dentro do vagão transmitindo em voz alta mensagens de cunho cristão-protestante para os demais passageiros. A mulher que ficou incomodada com a pregação bíblica estava sentada em um dos bancos do vagão e se mostrou inquieta desde o começo da intervenção.

"Eu quero escutar Beatles, deixa eu escutar Rolling Stones. Cala a boca", disse a passageira que não estava gostando da atitude. Mesmo com os gritos e os xingamentos da passageira, a religiosa não parou de falar em tom alto mensagens bíblicas. Percebendo isso, a passageira incomodada se dirigiu aos demais passageiros: "Está vendo que é doida? Ela é doida! Mas o remédio para um doido, é outro na porta", disse gesticulando com os braços.

Para tentar abafar a pregação, a passageira começou a gritar a letra de uma música. As pessoas que passavam ao redor não entendiam o que estava acontecendo. "Jesus está querendo se livrar de você!", disse se referindo a uma passagem que a pregadora havia acabado de citar sobre a Bíblia .

Uma terceira mulher, sentada ao lado da passageira incomodada com a pregação, tapava os ouvidos. "Bom senso", pediu também os gritos para a mulher que xingava a religiosa. Enquanto isso, a pregadora continuava circulando no vagão, como se não ouvisse o que estavam dizendo contra ela.

Veja o vídeo: