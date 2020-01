Polícia acha corpo de mulher no porta-malas do carro da amiga

A polícia de Houston, no Texas, Estados Unidos , encontrou no dia 19 deste mês o corpo de Heidi Broussard, 33, que estava desaparecida desde o dia 12 deste mês, junto com a filha recém-nascida, Margot.

Segundo a NBC News, Heidi foi estrangulada e seu corpo estava escondido no porta-malas do carro de sua amiga, Magen Fieramusca, apontada como a principal suspeita do crime.

Heidi e Margot, que nasceu no início de dezembro, tinham sido vistas pela última vez no dia 12, quando a mulher foi levar seu filho mais velho, de 6 anos, para a escola. A bebê foi encontrada ilesa na casa de Magen.

Magen Fieramusca, 33, foi presa e indiciada, a princípio, pelo sequestro de Heidi e Margot e por ocultar o cadáver da mãe. A polícia ainda está analisando as evidências para definir se ela vai responder também pelo assassinato.

As duas eram amigas de muitos anos e, segundo os relatos dos parentes e amigos, Magen passou os dias após o desaparecimento demonstrando preocupação com Heidi e pedindo informações a todos.

Também há relatos de que Magen afirmava estar grávida durante meses este ano e fez um registro em um site de compras para receber presentes para a criança, com data de nascimento marcada para 1º de dezembro, justamente o dia em que Margot nasceu.