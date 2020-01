Celular que carregava ao lado da cama explode e mulher fica ferida

A mulher foi atendida e passa bem | Foto: Reprodução

São Paulo - Uma mulher, ainda não identificada sofreu queimaduras no braço e na cabeça após o celular do marido explodir na madrugada desta quinta-feira (26). O fato aconteceu no município de Salto, interior de São Paulo. A mulher estava dormindo quando ouviu o barulho da explosão e ao acordar viu o aparelho pegar fogo. As chamas atingiram o braço e cabelo da vítima, parte do colchão também ficou queimado.

Ela foi levado ao hospital para receber atendimento médico e depois foi liberada. O marido não teve nenhum ferimento.

A empresa do aparelho disse em nota que irá fazer uma análise do que poderia ter ocasionado o acidente.

Veja o vídeo: