Marido mata esposa três meses após casamento e tenta fingir suicídio

Francine foi morta pelo marido | Foto: Divulgação

Francine Rigo dos Santos, de 23 anos, é mais uma vítima de feminicídio a sucumbir no Brasil. Ela foi morta pelo marido, Marcelo Augusto de Sousa Araújo, no dia 22 de dezembro, na casa onde viviam, em Vargem Grande Paulista (SP). A causa do assassinato ainda não foi esclarecida, mas pessoas próximas dizem que Marcelo não aceitava a gravidez da esposa, e queria que ela abortasse.



Tudo aconteceu exatamente três meses após o casamento da vítima com o assassino. Ambos se conheceram na infância, eram amigos e resolveram subir ao altar em setembro. "Nossos destinos foram traçados na maternidade", escreveu Francine na ocasião.

O corpo de Francine foi encontrado pelo primeiro marido dela, no dia 24 de dezembro, com cortes profundos na altura do pescoço. Ao lado, desacordado, estava o assassino, que foi preso depois de confessar ter usado lâmina de barbear para matar a companheira. Ele tentou simular o suicídio de ambos, mas foi descoberto a tempo.

O homem está preso no centro de triagem de Campo Limpo, onde aguarda a audiência de custódia