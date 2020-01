Menino flagra o pai estuprando a irmã de 11 anos em casa

Um menino de 7 anos flagrou o pai estuprando a irmã de 11 anos. O caso aconteceu no bairro Campo Verde, em Cuiabá, no último sábado (28). Ele contou para avó, que conversou com a vítima. A menina relatou que sofre com estupros há quase um ano. Polícia Militar foi acionada e prendeu o estuprador de 48 anos.

Conforme da Polícia Militar, o menino flagrou o pai violentando a irmã através de um buraco na parede.

Em conversa com a vítima, avó descobriu que ela vinha sendo estuprada há quase um ano, desde que ela passou a morar com o suspeito. A vítima relatou que era levada para o quarto, onde ele consumava a penetração e outros atos sexuais.

A avó relatou ainda que percebeu a mudança de comportamento na neta. Contou ainda que a vítima falava sobre o comportamento do pai, que gostava de conversar sobre assuntos que a deixavam desconfortáveis.

Diante dos fatos, PM foi até a casa do suspeito e fez sua prisão em flagrante. Ele foi entregue à Polícia Civil. Vítima relatou que, por diversas vezes, foi ameaçada pelo suspeito.

Ele dizia que bateria nela e na mãe caso contasse para alguém sobre os estupros. Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.