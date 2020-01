Homem sequestra, estupra e abandona criança desacordada em matagal

Um homem foi preso na noite de sábado (28), suspeito de raptar, estuprar e abandonar desacordada uma criança de 7 anos em um matagal de Senador Canedo, Região Metropolitana de Goiânia . Para a Polícia Militar, ele negou contato com a menina.

Os policiais acharam a criança com escoriações e indícios de estupro em um lote do bairro Jardim Canedo II, onde o suspeito mora. Ela foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade pelos policiais e depois encaminhada para o Hospital Materno Infantil, em Goiânia. Até a última atualização desta reportagem, o hospital ainda não tinha divulgado o estado de saúde dela.

O boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil narra que a criança estava com as irmãs na porta de casa quando foi sequestrada “por um homem moreno de bicicleta e conhecido da família”.

Sequestro

Equipes da Polícia Militar foram chamadas por volta de 22h para localizar a criança e o homem que a teria levado. Uma hora depois, com ajuda de moradores, os policiais entraram na casa do suspeito, encontraram um par de chinelos infantil de cor rosa, reconhecido pela mãe como sendo da filha, e um lençol no quarto, sujo de sangue e esperma, segundo a Polícia Militar. A criança e o homem não estavam na residência.

O suspeito foi preso quando voltava para casa, empurrando um carrinho de reciclagem, com dois lençóis sujos de sangue. Segundo polícia, o suspeito foi reconhecido por duas irmãs da vítima. A mãe da menina precisou ser acalmada pelos militares para não bater nele.

Num matagal próximo à casa do suspeito, os policiais encontraram a menina desacordada, que precisou ser reanimada pela equipe e levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.