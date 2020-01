Veja o vídeo! cabeça é encontrada dentro de mochila em frente à igreja

Um agricultor encontrou a cabeça de Josiel Lima dos Santos Caetano, jovem de 21 anos, dentro de uma mochila na cidade de Mandirituba, Região Metropolitana de Curitiba, no Paraná. A mala foi encontrada em uma praça em frente à igreja católica da cidade, no bairro de Areia Branca dos Assis.



O corpo foi encontrado próximo à casa da vítima, enrolado em um cobertor. Várias perfurações foram encontradas no torso de Josiel.

Segundo apuração da Polícia local, quatro homens foram à casa da vítima durante a madrugada, querendo "conversar" com Josiel, que não saiu para atendê-los. Após os indivíduos se retirarem, a vítima saiu de casa e disse à mãe que iria "resolver o assunto". O jovem de 21 anos não foi encontrado desde então, com a mãe sabendo de sua morte pelas redes sociais. A causa do assassinato teria sido R$ 2 mil, valor esse que Josiel devia a um homem.

Após a localização do corpo da vítima, um suspeito foi encontrado e levado à delegacia para prestar depoimento. As investigações da Polícia continuam.

