Vídeo: garota de 12 anos desaparece e deixa carta para a família

Uma menina de 12 anos fugiu de casa na semana passada e deixou uma carta de despedida para a mãe. No bilhete, Vitória Alves explica que vai embora em busca de uma vida melhor e pede que ninguém a procure.

De acordo com testemunhas, a jovem foi vista com um rapaz de 22 anos. Eles teriam se conhecido em um aplicativo de relacionamento na internet. No celular de Vitória, foram encontradas conversas com um homem do Piauí.

O caso foi registrado como desaparecimento de pessoa na delegacia de Francisco Morato.

Veja o vídeo: