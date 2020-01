Vídeo! menina de três anos morre após engasgar com chiclete

O corpo da menina Maria Alice, que morreu após engasgar com um chiclete, foi enterrado no cemitério da Cacuia, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro , nesta segunda-feira (30).

Ela, que tinha três anos, passeava com os avós em um shopping quando o caso aconteceu. Brigadistas fizeram um atendimento de emergência e a acompanharam até o hospital.

A criança chegou com vida à unidade de saúde e ficou em observação no CTI (Centro de Tratamento e Terapia), mas não resistiu.

