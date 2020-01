Vídeo! Cabeça d´água mata cinco pessoas em Minas Gerais

Cinco pessoas morreram nesta quarta-feira (1), no município de Guapé, no sul de Minas Gerais , e outras duas estão desaparecidas. Elas foram vítimas de um fenômeno conhecido como cabeça d'água.

Segundo testemunhas, várias pessoas se banhavam em uma das cachoeiras do Parque Ecológico do Paredão quando foram surpreendidas pela subida repentina do volume de água.

Em um vídeo divulgado é possível ver uma tentativa de socorro a um dos arrastados pela enxurrada. Até o momento, as vítimas não foram identificadas.

Veja o vídeo: