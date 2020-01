Vídeo: mulher morre eletrocutada ao encostar em máquina de lavar roupa

A Polícia foi ao local para examinar as causas da morte | Foto: Divulgação





Uma mulher de 59 anos morreu eletrocutada enquanto lavava roupas. Chamada Rosenilde de Jesus, a senhora utilizava uma máquina de lavar quando recebeu uma descarga elétrica.

O caso aconteceu no bairro da Cidade Operária, na cidade de São Luís no Maranhão. A mulher morava junto de seu marido e seu neto e, no momento do ocorrido, estava apenas com o garoto na residência. O menino encontrou a avó já caída no chão e pediu ajuda de vizinhos que tentaram reanimar a mulher, mas notaram que já era tarde demais.

A Polícia foi ao local para examinar as causas da morte e, ao encontrar o corpo, os sinais eram de que Rosenilde havia morrido graças a um choque. Porém, somente após os laudos do Instituto de Criminalística do Maranhão é que será possível afirmar se a máquina de lavar apresentou algum defeito ou foi a vítima quem não seguiu as instruções de segurança do produto.

