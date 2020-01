Vídeo! cachorro enterrado vivo morre dois dias depois de ser resgatado

Ele estava somente com o focinho para fora da terra | Foto: Divulgação





Um cachorro enterrado vivo, morreu dois dias depois de ser resgatado. O animal foi encontrado agonizando, apenas com o focinho para fora da terra.



O animal, vítima de maus tratos , foi deixado para morrer em meio a escombros, em Osasco, região metropolitana de São Paulo. Segundo a pessoa que o encontrou, ele foi apedrejado e depois enterrado. O mesmo homem que gravou o vídeo, denunciou o caso ao deputado estadual, delegado Bruno Lima, que foi ao local e resgatou o animal.

Apesar dos esforços de veterinários, o animal acabou morrendo dois dias depois do resgate. Ele chegou na clínica veterinária com a coluna quebrada e muito debilitado. O homem apontado como dono do animal negou ter maltratado o cachorro e afirmou não ser responsável por ele.

A polícia instaurou um inquérito para apurar o caso, que é investigado como maus tratos. Porém, até o momento, o responsável pela morte do cachorro não foi identificado.

Veja o vídeo: