Casal fica gravemente ferido após ser atacado por pitbull

Aparecida (GO) - Um cachorro da raça pitbull atacou um casal, na última quinta-feira (9), no município de Aparecida, no Estado de Goiânia. As duas vítimas saíam de uma residência quando foram atacados pelo animal. A mulher foi mordida em várias partes do corpo e permaneceu dois dias internada no hospital. O marido da vítima foi atacado na perna e recebeu atendimento médico, sendo liberado em seguida.

Vizinhos relataram que não é a primeira vez que o cão tentou atacar pessoas. Segundo a matéria, o casal é dono de uma propriedade, que pretendem alugar e estavam verificando as condições da casa. Ao sair do local, foram atacados pelo pitbull, na calçada.

Uma moradora da região disse à reportagem que o cachorro foi espantado por um policial que conseguiu chegar a tempo de socorrer as vítimas. A mulher vítima do ataque recebeu alta do hospital neste sábado (11).

Mulher ficou gravemente ferida após ataque | Foto: Reprodução/Jornal Anhaguera

