Pai e filho sobrevivem a tentativas de homicídios na mesma noite

Blumenau - Um idoso de 61 anos foi baleado no braço esquerdo na madrugada desta segunda-feira (13), dentro da própria residência, em Blumenau, no Estado de Santa Catarina, por criminosos armados. A polícia suspeita que o alvo da ação criminosa seja o filho dele, um jovem de 23 anos, que teria envolvimento com o tráfico de drogas. As informações são do site O Município Blumenau.

Por volta de 1h da manhã uma equipe da Polícia Miliar foi até a rua Pedro Krauss Sênior, no bairro Vorstadt e conversou com o idoso, que relatou que estava dormindo quando escutou tiros.

Ao sair do quarto, viu dois homens com roupas e capuz de cor preta, sendo que um efetuou vários disparos na direção dele.

Um dos tiros atingiu o braço esquerdo da vítima. Ele disse aos policiais militares que acredita que o alvo seria o filho dele, por acerto de contas com o tráfico do local.

Enquanto a guarnição atendia a ocorrência, recebeu a informação de que o filho do idoso havia entrado no Hospital Santo Antônio ferido por arma de fogo.

O jovem estava com o braço quebrado e foi encaminhado à cirurgia. Os policiais militares não conseguiram colher o relato dele até o momento.