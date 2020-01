Cadela é morta a pauladas enquanto procurava comida em lixo

A Polícia Civil vai investigar caso de maus-tratos a uma cadela que morreu na noite de domingo (12), depois de ser agredida a pauladas por uma moradora do Residencial Búzios, em Campo Grande . O ataque teria acontecido no momento em que o animal procurava algo para comer em sacos de lixo colocados em frente a casa da autora. As informações são do Campo Grande News.

O animal chegou a ser socorrido pela ONG (Organização Não Governamental) Abrigo dos Bichos e encaminhado para clínica veterinária. Lá, especialistas constataram que por causa das agressões, a cadela, apelidada de “Miska”, havia quebrado a mandíbula e perdido muito sangue.

“Quando cheguei no local, depois de ter sido chamada por vizinhos, encontrei ela bastante debilitada. Havia um rastro de sangue que indicava por onde ela tinha passado”, explica a protetora Maria Lúcia Metello, presidente e fundadora do Abrigo dos Bichos.

Segundo Maria Lúcia, a casa da suspeita não tem muro e por isso, o acesso da cadela foi facilitado. A protetora chegou a cobrar explicações da autora, que negou a agressão.

Miska chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23 horas, horas depois de ser resgatada.