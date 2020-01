Crianças morrem por choque elétrico ao soltarem pipa no Rio de Janeiro

Criança de 14 anos que morreu após tentar salvar o irmão menor | Foto: Arquivo Pessoal

Dois meninos, que eram irmãos, morreram após choque elétrico enquanto soltavam pipa, nesta segunda-feira (13), na comunidade da Cerâmica, no bairro Porto do Rosa, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Segundo familiares, os dois brincavam de pipa perto de casa, em um campo de futebol, com outros três irmãos. Um fio elétrico de alta tensão se soltou de um poste e caiu sobre o menino de 2 anos. O irmão de 14 anos foi tentar salvá-lo e também foi eletrocutado.

“Recebi um telefonema, estava na casa da minha irmã. Ela recebeu e não conseguiu falar. A sobrinha dela, tia dos garotos, ligou para falar sobre a tragédia. Ela disse que Deus tinha levado o Kaio e o Kauã. A mãe está desolada porque ela tinha 5 filhos, mas amor de filho e uma coisa incomparável. Pode ter cem, mas vai sofrer. Ainda mais perder dois de uma forma tão triste, trágica. Ela foi ontem na UPA, voltou para UPA de novo. Está sob efeito de remédios”, disse o tio-avô dos meninos, Lenilton Gonçalves de Oliveira.

criança de dois anos que morreu eletrocutada com fio de alta tensão | Foto: Arquivo Pessoal

Confira abaixo a nota encaminhada pela Enel:



"A Enel Distribuição Rio lamenta profundamente o acidente ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira (13/01) em São Gonçalo. A empresa reafirma que está disposta a oferecer apoio aos familiares das vítimas enquanto apura as circunstâncias do acidente. Um representante da concessionária esteve na manhã de hoje (14/01) no Instituto Médico Legal para oferecer suporte aos familiares presentes no local. A empresa acrescenta que vinha tentando identificar algum representante da família desde a noite de ontem.

Sobre as possíveis causas do acidente, a empresa esclarece que relatos de moradores, mencionados no Boletim de Ocorrência sobre o acidente, apontam o cabo de energia teria sido rompido por uma linha de pipa. A empresa seguirá apurando as causas do ocorrido.