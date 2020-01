Vídeo: Homem é preso suspeito de violentar primo de um ano

O bebê tem apenas 1 ano e cinco meses | Foto: Divulgação





Uma criança de 1 ano e 5 meses apresentou sinais de abuso sexual na cidade de Rolândia, no norte do Paraná. O principal suspeito do crime é um primo da mãe do bebê, que cuidava do garoto enquanto ela saía para trabalhar. Os parentes moravam na mesma casa.

A suspeita de estupro começou após a mãe levar o menino ao médico. No local, a pediatra de plantão examinou a criança e notou sinais de abuso sexual. A própria mãe apontou o primo como suspeito de ter cometido o crime.

Diante dos fatos, a Polícia prendeu o homem, mas ainda investiga o caso e aguarda o resultado do laudo do IML (Instituto Médico Legal). A mãe disse aos investigadores que o primo não possuía histórico de violência e que, até o momento, não tinha notado nada de diferente com o filho. O rapaz não tinha passagens pela Polícia, mas deve seguir preso enquanto o delegado finaliza o inquérito.

