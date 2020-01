Jovem é agredida em restaurante e fica com rosto desfigurado

Uma mulher de 33 anos, chamada Milka Borges, foi agredida após uma discussão dentro de um restaurante de luxo do Jockey Club de São Paulo . A briga aconteceu na noite de sábado (11) e, segundo a vítima, começou após um desentendimento na fila do banheiro.Segundo relatos de Milka, ela e uma amiga aguardavam para entrar na cabine do sanitário quando Fernanda Bonito, a agressora, apareceu exclamando que não ia esperar na fila. Fernanda teria retirado uma amiga da vítima do banheiro e, ao sair do local, teria empurrado Milka, que teria dito para a agressora que ela "não pode empurrar as pessoas assim", e que Fernanda estaria "descontrolada".

A mulher, que é cunhada do dono do restaurante, teria saído do sanitário e voltado em seguida. No retorno, Fernanda teria atirado um copo de vidro na cara de Milka, que não teve tempo de esboçar reação.A vítima afirma não ter recebido nenhum tipo de assistência do restaurante e ter sido levada para o hospital pelos amigos que a acompanhavam no local. Ela teve cortes profundos no rosto e já passou por três procedimentos para reconstrução da face.O dono do restaurante mandou um pedido de desculpas via rede social um dia após o acontecido. Milka prestou depoimento nesta quarta-feira. A Polícia abriu inquérito para apurar o caso.