Vídeo! bandido desiste de assalto após vítimas 'não lhe dar bola'

Um homem foi flagrado por uma câmera de segurança, desistindo de assaltar um supermercado em São João Batista do Glória , em Minas Gerais.

Nas imagens, é possível ver quando o assaltante, usando um capacete, entra no supermercado e anuncia o assalto. Os clientes e funcionários, como caixas e empacotadores, no entanto, continuam agindo normalmente. O homem tenta mais uma vez, mas ninguém reage. Um cliente, inclusive continua tomando sua cerveja. O suspeito, então, desiste do crime e sai correndo.

É possível ver que o assaltante anunciou o assalto com uma das mãos nas costas como se estivesse armado.

A Polícia Militar informou, que após esta tentativa de assalto, o homem partiu para outro supermercado, onde roubou R$ 330 do caixa e um celular. Um outro homem o dava cobertura em uma moto. Ele também havia roubado uma mercearia em Passos, mais cedo.

A PM tem informações sobre os suspeitos, mas eles ainda não foram presos

Veja o vídeo: