Jovem tenta tirar selfie e acaba morrendo afogada em cachoeira

Uma jovem de 19 anos morreu morreu afogada em uma cachoeira de Cajati, no interior de São Paulo, enquanto fazia uma selfie. Maria Fernanda Fagundes Sobrinho estava com uma amiga na cachoeira da Capelinha, um dos locais mais visitados do Parque Estadual do Rio Turvo, quado perdeu o equilíbrio e acabou sendo levada pela correnteza.

A moça, que era natural de Curitiba (PR), curtia o passeio com amigos e familiares, mas estava afastada do grupo no momento do acidente. Segundo informações da fundação responsável pela administração do parque, a cachoeira tem entre quatro e seis metros de profundidade, e os turistas são constantemente alertados a respeito dos perigos de afogamento. Esse foi o primeiro caso registrado ali. Os bombeiros foram acionados, mas nada puderam fazer.

O corpo de Maria Fernanda só foi encontrado durante a noite do último dia 12.