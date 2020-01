Vídeo: mãe é presa por abandonar filho de um ano amarrado no sofá

Uma mulher foi presa na última terça-feira (14) após deixar o filho de um ano e dez meses sozinho em casa amarrado por um cordão a um sofá em Maceió. A criança estava suja e com fome no momento em que foi encontrada pelos policiais.

Os agentes foram até o local depois de receberem uma denúncia do Conselho Tutelar de Benedito Bentes. Na casa constataram a situação de abandono e encaminharam o bebê para uma Unidade de Pronto Atendimento, onde recebeu atendimento médico e foi constatado que, além de estar com fome e suja, a criança também foi diagnosticada com sarna humana.

A mãe da criança foi presa em flagrante, ao ser encontrada por policiais, informando moradores da região onde mora que alguém havia pego o seu filho de dentro de casa. Ela irá responder por abandono de incapaz. A criança ficará sob a custódia do pai, que é separado da mulher.

