Idosa morre vítima de maus-tratos e filha rouba aposentadoria

Uma idosa de 69 anos morreu no Hospital Regional de Taguatinga, no Distrito Federal . Ela foi encontrada pela Polícia em uma casa da região e estava ferida, suja e desnutrida. A filha da senhora foi presa por maus tratos. Segundo os agentes, ela usava o dinheiro da pensão da mãe para comprar roupas e celular.



Há aproximadamente 20 anos a idosa sofreu um grave acidente de carro e, 10 anos depois, ficou em estado vegetativo. Desde então ela mora sob os cuidados da filha. A Polícia soube do caso após denúncia de um médico do Hospital de Taguatinga. A jovem foi autuada em flagrante e afirmou que a mãe recebia uma pensão por invalidez no valor de R$ 3.900, que deveria ser usada para a despesa da senhora.

A filha, porém, confessou que usou o dinheiro para comprar um celular de R$ 6 mil reais. Por essa razão, ela não tinha dinheiro guardado para cuidar melhor da mãe. Isso despertou surpresa até mesmo em Ângela Maria dos Santos, a delegada responsável pelo caso. "O que nos surpreendeu foi a frieza com que ela falava sobre isso. É como se ela não tivesse entendendo essa questão da humanidade, do cuidado da mãe, da obrigação de cuidar da mãe", afirma.

Segundo a delegada, a filha afirmou estar fazendo uma nova poupança para pagar um sepultamento digno para a mãe. Além disso, a jovem nunca teria contratado um profissional para cuidar da mãe por medo de maus tratos à idosa. Ela pagou a fiança de R$ 2.500 e responderá ao processo de maus tratos em liberdade.

