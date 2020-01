Quatro pessoas ficam feridas após explosão no show de Dilsinho

Manaus – Um acidente, ocasionado pela explosão de um cilindro de gás carbônico, deixou quatro pessoas da plateia feridas. O show acontecia na madrugada deste domingo (19), em um clube da cidade de Indaiatuba, interior de São Paulo. Momentos antes iniciar o show do cantor Dilsinho, um DJ se apresentava no palco.

Segundo informações da Policia Militar, duas mulheres que estavam em frente sofreram apenas lesões leves. Já os dois homens apresentaram ferimentos mais graves e foram encaminhados para hospitais da região.

O homem de 24 anos foi levado até o Hospital Augusto de Oliveira Camargo (HAOC), para receber os primeiros socorros e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). A outra vítima de aproximadamente 30 anos, do sexo masculino, foi internada no Hospital Santa Ignês. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele.

Ainda segundo informações dos PMs, o cilindro de gás carbônico seria usado para efeitos especiais de fumaça, mas acabou explodindo. A causa do acidente ainda não foi apurada, mas as autoridades afirmam que o cilindro estava ao lado de uma máquina no palco, o que poderia ter provocado o estouro.

Em suas redes sociais, Dilsinho lamentou o incidente e comentou estar assustado.

“Foi uma explosão muito grande, eu ouvi do camarim e todos nós ficamos assustados naquele momento. Soube que tiveram quatro vítimas, ainda não sei o estado dessas pessoas, mas vou procurar saber […] Estou mexido com o que aconteceu e não estaria 100% para fazer o show hoje para vocês […] Peço desculpas para quem estava no show, os ingressos estavam praticamente esgotados. A responsabilidade não era nossa, as empresas que trabalham com a gente há muitos anos são muito sérias […] A gente vai ter uma nova data para se encontrar em Indaiatuba”, disse o cantor.